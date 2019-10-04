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Сбербанк начал принимать платежи за услуги ЖКХ и cвязи в сельских магазинах

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк начал принимать платежи за услуги ЖКХ, стационарной связи и другие услуги в удаленных и малонаселенных пунктах. Это позволит жителям регионов иметь возможность пользоваться современными финансовыми сервисами.

Для обеспечения доступности финансовых услуг в удаленных и малонаселенных пунктах страны Сбербанк разработал новое решение по приему платежей через онлайн-кассу. Новый сервис запускается в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт.

Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковский карты в офисе банка. Отличительной особенностью нового сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей картой любого банка.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, сказал: «Сбербанк стремится предоставлять клиентам лучший клиентский опыт, независимо от места их жительства. Благодаря новому проекту у нас появилась возможность оказывать разнообразные финансовые сервисы в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка, и делать это в местах, которые люди уже и так посещают. Например, теперь жители, заходя в сельские магазины, смогут не только приобрести привычные товары, но и сделать платеж за ЖКХ и не только».

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