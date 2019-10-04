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«Яндекс.деньги» разрешат пользователям выбирать размер кэшбека

Интернет Веб-сервисы

Пользователи «Яндекс.денег» теперь могут сами решить, какой кэшбек будут получать за оплату покупок в офлайне. На выбор доступны два варианта — 5% за каждую пятую покупку или 1% за каждую. Изменить размер кэшбека можно в любое время. Об этом CNews сообщили в пресс-службе сервиса.

Кэшбек начисляется мгновенно в баллах. 1 балл равен 1 руб. Потратить баллы можно везде, где принимают к оплате «Яндекс.деньги», — например, на Ozon, Aliexpress, сайте «Аэрофлота», в приложении «Литреса» и на многих других площадках. По статистике сервиса, активнее всего баллами «Яндекс.денег» люди рассчитываются за одежду (18% платежей), телекоммуникационные услуги (16%), хостинг (6%), билеты на поезда и самолеты, гостиницы и турпутевки (тоже 6%). Самые большие платежи баллами за последний год были в «М.Видео» — 11990 баллов и в DNS — 10999 баллов.

При каждом платеже пользователь сам выбирает, как поступить с баллами — получить кэшбек за оплату или потратить накопленные баллы, чтобы купить дешевле. Баллами можно оплатить до 50% цены покупки, а если с помощью сервиса накопить баллы на конкретную цель, то можно заплатить ими и до 100% стоимости товара или услуги.

«Яндекс.деньги» начисляют кэшбек за платежи как в офлайне, так и в онлайне. В торговых точках их можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса — через Google Pay, Apple Pay или приложение «Яндекс.денег». В интернете кэшбек начисляется за платежи картой «Яндекс.денег», из электронного кошелька или любой привязанной к нему картой. Помимо гибкого кэшбека 1%-ного или 5%-ного кэшбека, в «Яндекс.деньгах» есть и 5%-ный кэшбек в категории месяца. Если пользователь заплатит через сервис привязанной картой, для которой действует кэшбек от банка, — он получит кэшбек и от банка, и от «Яндекс.денег».

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