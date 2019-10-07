«Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center

Российский агрохолдинг «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center.

Чтобы пройти аккредитацию, достаточно загрузить на площадку уставные документы, а также подтвердить наличие необходимых ресурсов и отсутствие налоговой задолженности. Стандартная проверка занимает три рабочих дня. Прошедшая ее компания получает аккредитацию на год и может участвовать в закупах всех бизнес-направлений группы «Русагро».

«Все закупки нашей компании проходят в электронном виде на корпоративных торговых площадках. В них могут участвовать любые поставщики, получившие аккредитацию и подтвердившие свою надежность. Проводит проверку независимая сторона – площадка B2B-Center с помощью сервиса СПАРК, с которым настроена интеграция. Благодаря этому мы обеспечили беспристрастность оценки потенциальных контрагентов, сделали процедуру простой и удобной, а также ускорили принятие решений по итогам закупок, ведь нам не надо проводить дополнительные проверки перед заключением договора с победителем торгов», – сказал Андрей Балачихин, директор по закупкам сахарного бизнес-направления группы «Русагро».

«Мы создали максимально удобный сервис для обеих сторон закупок – и для заказчика, и для его поставщиков. Аккредитация проходит полностью в режиме онлайн: участники получают уведомления о всех этапах проверки, могут дополнять свои пакеты документов и актуализировать те, которые имеют срок годности. Если аккредитация нужна поставщику срочно, то мы проверим заявку за один-два часа», – сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.