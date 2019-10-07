Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

В маркетинговой платформе myTracker появилась мультиплатформенная статистика

Интернет Интернет-реклама

Пользователи маркетинговой платформы myTracker получили доступ к мультиплатформенной статистике. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Теперь наряду со статистикой по мобильным приложениям доступны данные об активности пользователей в вебе. Это позволит бизнесу видеть полную картину проекта, лучше понимать потребности аудитории и повышать эффективность маркетинговых активностей.

Подключив myTracker не только к мобильному приложению, но и к сайту продукта, менеджеры смогут построить полную картину того, как пользователи используют продукт, получить более точный портрет пользователя и проанализировать в одном интерфейсе действия, выполненные на разных типах устройств одним пользователем продукта. В рамках отчетов по веб-проектам доступен широкий набор метрик: данные о посещаемости, продолжительности сессий и общем количестве просмотренных страниц и многое другое. Все метрики можно отслеживать как мультиплатформенно, так и по каждой платформе (мобильный и десктопный веб и мобильные приложения) в отдельности.

Для подключения myTracker к веб-ресурсу необходимо в системе добавить к проекту соответствующую платформу, сгенерировать и установить на сайт счетчик top.mail.ru, если он не был установлен ранее. Передача данных из top в myTracker заработает автоматически — и менеджер получит статистику по каждому пользователю и визиту отдельно, в отличие от привычных систем веб-аналитики.

Статистические данные по вебу будут доступны в myTracker в разделах «Оперативные отчеты» и «Конструктор отчетов».

Другие материалы рубрики

Курьеры Ozon устроили забастовку

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

CNews перешел на защищенный протокол HTTPS

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии