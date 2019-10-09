Admitad приобрел немецкого разработчика инструментов монетизации трафика Adgoal

Admitad Invest объявил о первой в своей истории сделке в формате M&A по покупке другой компании: был приобретена немецкая компания AdGoal, которая разрабатывает инструменты монетизации трафика для веб-мастеров по всему миру. Сделка в формате M&A — это новое направление для Admitad Invest. Помимо этого, структура также инвестирует в другие стартапы или создает проекты с нуля в собственном инкубаторе Admitad Projects.

Компания Adgoal существует на CPA-рынке уже более 10 лет, ее штаб-квартира расположена в одном городе с головным офисом Admitad — в Хайльбронне, Германия. В Adgoal разрабатывают технологии и сервисы для веб-мастеров (владельцы интернет-площадок и сервисов) для монетизации трафика по модели CPA (оплата за действие). С помощью сервисов Adgoal веб-мастер получает быстрый доступ к большому количеству партнерских программ, а также защиту при отключении рекламодателей от партнерской сети (например, если кто-то из рекламодателей отключился от партнерской сети, а партнерская ссылка перестала работать, то трафик веб-мастера автоматически переводится на другую программу).

К Adgoal подключено более 30 тыс. рекламодателей со всего мира — это в 20 раз больше, чем было доступно для веб-мастеров, сотрудничающих с Admitad, ранее.

Фонд Admitad Invest в рамках нового направления своей деятельности будет рассматривать другие проекты для сделок в формате M&A, чтобы расширить возможности экосистемы Admitad для веб-мастеров и рекламодателей.

Александр Бахманн, основатель и генеральный директор компании Admitad, сказал: «Мы хотим дать нашим веб-мастерам доступ к партнерским программам всего мира, интеграция Adgoal в наше браузерное расширение показало, что вебмастера хотят получать быстрый доступ ко всем партнерским программам на рынке. Браузерное расширение через полтора месяца с момента запуска уже генерирует значительную часть дохода за счет партнерских программ из системы Adgoal. Мы верим, что в течение следующих 6 месяцев эта доля достигнет 50%».

Максима Волохов, руководитель инвестиционного фонда Admitad Invest и инкубатора Admitad Projects, отметил: «Наша основная задача как платформы — делать проще и удобнее бизнес-жизнь наших партнеров, рекламодателей и веб-мастеров. Поэтому наше внимание привлекают все доступные для этого инструменты, и сделка с Adgoal – отличный пример данной стратегии. Это первая крупная M&A-сделка, с которой мы начинаем еще один формат работы с проектами в экосистеме Admitad. Новый формат дополняет уже существующие: венчурный инвестиционный фонд, инкубатор Admitad Projects (для создания проектов с нуля) и акселератор (работа с внешними проектами, в которые Admitad потенциально готов проинвестировать или даже купить)».

Adgoal как отдельный бренд перестанет существовать до конца 2020 г., а все его инструменты и команда будут интегрированы в Admitad.