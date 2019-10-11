Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Глава ОМП Павел Эйгес в интервью CNews — о первой российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Голосовой помощник «Алиса» в «Яндекс.навигаторе» научилась узнавать песни

ПО Софт Интернет

Голосовой помощник «Алиса», который «живет» внутри «Яндекс.навигатора», теперь умеет распознавать песни. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Алиса» расскажет, какой трек играет, и сохранит его в отдельный плейлист. Раньше «Алиса» умела делать это в приложении «Яндекс», мобильном «Яндекс.браузере» и в колонках.

Когда вы едете за рулем с включенным «Навигатором» и слышите по радио незнакомую композицию, спросите: «Алиса, что это за песня?». Голосовой помощник послушает и скажет, что сейчас играет. Отвлекаться от дороги и запоминать название трека необязательно: он появится в плейлисте «Распознано» на «Яндекс.музыке». Если захочется услышать песню с самого начала, можно сразу включить ее в приложении «Музыка» или в браузере — для этого не нужна подписка. Распознавать музыку можно через «Навигатор» на смартфоне.

Управлять «Навигатором» за рулем с помощью голоса удобнее и безопаснее. Можно попросить «Алису» не только узнать песню, но и построить маршрут домой или на работу, найти ближайшую заправку, рассказать новости и поиграть во что-нибудь — например, в города.

Другие материалы рубрики

Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен и как выбрать подходящий тариф

CNews приглашает на работу PHP-программистов

Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку»

Подключить все школы к интернету не выйдет: власти недодали 77 миллиардов

В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов

За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион

Техника

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Рабочие столы как услуга набирают популярность из-за проблем в экономике Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner