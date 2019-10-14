Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Китай заинтересован в российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Donationalerts запускает открытое API для разработчиков

Интернет Веб-сервисы

Инструмент увеличения интерактивности стримов Donationalerts объявил о запуске открытого API. Это поможет сторонним разработчикам создавать новые виджеты и кастомизировать сервис под нужды стримеров.

Donationalerts API предоставляет возможность сторонним сервисам и приложениям взаимодействовать с платформой, запрашивая основные открытые данные профиля: ник, аватар и история донатов. При этом каждый раз при авторизации через сторонние приложения пользователь сам соглашается, делиться своими персональными данными или нет. Donationalerts предоставляет сторонним сервисам три скоупа: oauth-user-show — данные профиля пользователя; oauth-donation-subscribe — подписка на уведомления о новых платных сообщениях; oauth-donation-index — просмотр платных сообщений.

На первом этапе релиза разработчики получат возможность создания собственных виджетов для стримов. Вскоре будет реализована библиотека, в которой каждый стример сможет найти виджеты от сторонних разработчиков и установить его на своей трансляции.

«На протяжении всего существования Donationalerts мы получали большое количество запросов по API. И наконец пришел момент, когда мы можем открыться неравнодушным разработчикам. Открытое API – это очень большой шаг навстречу нашим пользователям, ведь теперь каждый сможет доработать наш инструмент так, чтобы он был для него максимально удобным. Ну и, наконец, это станет огромным толчком для развития проекта», — сказала Анастасия Байгушева, руководитель проекта Donationalerts.



Другие материалы рубрики

США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж

Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда

CNews приглашает на работу PHP-программистов

Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен, и как выбрать подходящий тариф

Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку»

Подключить все школы к интернету не выйдет: власти недодали 77 миллиардов

Техника

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner