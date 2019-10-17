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«Ситилинк» откроет интернет-магазин на площадке Tmall

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Электронный дискаунтер «Ситилинк» и Tmall официально объявили о сотрудничестве – в совместных планах открытие до конца октября 2019 г. интернет-магазина «Ситилинк» на платформе торговой площадки. В настоящий момент ведутся подготовительные работы к запуску пилотного тестирования. В магазине будет доступно около 20 товарных категорий и свыше 5 тыс. наименований товаров ¬– смартфоны, ноутбуки, телевизоры, системные блоки и комплектующие, а также многое другое.

В рамках проекта уже осуществлены работы по интеграции информационных систем компаний – синхронизация ассортимента, остатков и цен «Ситилинка» будет происходить в автоматизированном режиме с использованием API. Витрина «Ситилинка» на Tmall будет доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении. Доставкой и обслуживанием займется непосредственно «Ситилинк».

«“Ситилинк” – специализированный магазин техники и электроники, и останется в этой модели. Согласно внутреннему исследованию, 55% российских покупателей начинают поиск гаджетов и различных устройств для дома на специализированных площадках, как наша, это подтверждает правильность выбранного курса. Мы видим перспективу именно в наращивании экспертизы в данном сегменте, что позволяет нашим покупателям взаимодействовать со специалистом, который глубоко разбирается в продаваемом товаре. Однако мы заинтересованы в расширении знания о нашей компании и готовы работать в новых форматах, тестировать свое присутствие на маркетплейсах, таких как Tmall. В дальнейшем мы планируем развивать взаимодействие, в частности, принимать участие в рекламных акциях нашего партнера», – сказал Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк».

«Наше сотрудничество с компанией “Ситилинк” расширит ассортимент площадки Tmall и привлечет на нее новую, активную и технически продвинутую аудиторию. Наша основная задача на ближайшую перспективу – расширение пула партнеров, в числе которых будут как крупные компании производители, так и ведущие российские ритейлеры», – отметил Сергей Черемисин, коммерческий директор AliExpress в России.

По итогам 2018 г. выручка «Ситилинка» увеличилась на 29% и составила 77,4 млрд руб. По версии Forbes, компания занимает седьмое место рейтинга «20 самых дорогих компаний Рунета – 2018», а также второе место по объему онлайн-продаж в рейтинге Data Insight E-commerce Index TOP-100 2018 г.

Развитием бренда Tmall в России занимается «AliExpress Россия». Партнерами и акционерами компании являются крупнейшие бренды, такие как Alibaba Group, Mail.ru, «Мегафон» и «Российский фонд прямых инвестиций».

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