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«Почта Mail.ru» научилась отслеживать товары из онлайн-магазинов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Почта Mail.ru» запустила функцию автоматического отслеживания покупок из интернет-магазинов. Она поможет пользователям быстрее находить нужный заказ и ориентироваться в растущем количестве писем от интернет-магазинов.

Все больше пользователей приобретает товары онлайн. Число заказов в крупнейших интернет-магазинах за последний год увеличилось в среднем от 50% до 85%. И именно почтовый ящик становится обязательным звеном в цепочке виртуального товарооборота, аккумулируя всю информацию о покупках: от подтверждения регистрации на сайте магазина до получения электронного чека.

Каждая покупка в интернет-магазине сопровождается несколькими письмами с уточнением статуса заказа: «поступил на склад», «передан в службу доставки», «заказ в обработке», «заказ в пути» и пр. Учитывая большое количество входящих писем, быстро найти актуальную информацию становится сложно. «Почта Mail.ru» решает эту проблему, объединяя множество писем об одном заказе в общую цепочку. Используя машинное обучение, «Почта Mail.ru» распознает письма с данными об одном и том же заказе и автоматически группирует их.

Над цепочкой писем по каждому заказу появляется специальный виджет, который в режиме онлайн показывает его текущий статус. В виджете указана самая критичная информация: наименования и фото товаров, дата отправки и статус доставки.

Информация в виджете обновляется автоматически, и пользователю не придется постоянно проверять сайт отправителя или перечитывать все письма от интернет-магазина. Если посылка идет слишком долго или у пользователя есть другие вопросы по заказу, то в виджете предусмотрена кнопка быстрого перехода в магазин.

Письма с заказами выделены специальным значком в общем списке входящих, чтобы их было легко находить среди рассылок и других сообщений.

Новая функция доступна всем пользователям обновленной «Почты Mail.ru» в декстопной версии, в ближайшее время она также появится в приложениях для IOS и Android. Сейчас функция отображает заказы от крупнейших игроков онлайн-рынка: Aliexpress, Wildberries, Lamoda, Sportmaster и МТС, со временем количество подключенных к функции онлайн-магазинов будет расширяться.

По данным «Почты Mail.ru» в среднем пользователь получает 10-12 писем от онлайн-магазина в месяц. Для сравнения в прошлом году, количество писем на одного пользователя не превышало 7-9. Каждый заказ в среднем сопровождается 4-5 письмами, однако некоторые онлайн-площадки отправляют и по 10 писем. Рекордсменом является Aliexpress - он отправляет покупателям до 15 писем об 1 заказе.

Растет как объем заказов, так и число онлайн-магазинов на одного пользователя. С ростом рынка интернет-торговли поток сообщений будет еще больше и механизмы автоматического управления письмами о заказах станут еще востребованнее.

«Мы в Lamoda постоянно держим фокус на том, чтобы делать клиентский опыт максимально бесшовным и вдохновляющим. Когда мы узнали об этом проекте Mail.ru и были приглашены к сотрудничеству, согласились почти сразу же, ведь речь идет о функции, которая очевидно делает сервис онлайн-шопинга более удобным для клиента. Нам важно информировать клиента о том, что происходит с его заказом из интернет-магазина на каждой стадии с момента оформления до доставки в выбранную точку, удобным для покупателя способом. Мы верим, что такая осведомленность положительно сказывается на выкупаемости заказов, оформленных онлайн», - сказал Георгий Чибисов, директор департамента перфоманс-маркетинга Lamoda Group.

«Рынок онлайн-торговли входит в число самых быстрорастущих в России и с каждым годом развивается все стремительнее. Почта Mail.ru, как один из самых современных онлайн-сервисов, уже давно начала внедрять функции для комфортных покупок в интернете. Одна из ключевых задач умной Почты - автоматизация рутинных и утомительных задач, связанных с поиском нужной информации в большом количестве сообщений. Благодаря новым функциям Почты, пользователи смогут посвятить больше времени действительно приятным занятиям, например, онлайн-шопингу у ведущих российских брендов», - отметил директор по продукту «Почты Mail.ru» Иван Мыздриков.

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