Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

«Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сервис Сбербанка «Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке», которая позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн-консультации врачей.

Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса Docdoc. «Медицинскую защиту к ипотеке» можно подключить при оформлении полиса страхования жизни и здоровья.

Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи. Также доступны консультации профильных специалистов и перечень исследований в ближайшей клинике.

Николай Васев, директор дивизиона «Домклик», сказал: «Нам важно заботиться о здоровье наших клиентов, поэтому мы предлагаем подключить медицинскую защиту при оформлении страхования. Уже сейчас сервисом воспользовалось более 30% новых ипотечных клиентов Сбербанка».

Анатолий Зингер, коммерческий директор Docdoc, отметил: «Медицинская помощь — востребованный сервис среди ипотечных заемщиков, в основном — людей семейных. В этом плане годовой абонемент на медобслуживание от Docdoc — идеальный инструмент, позволяющий оперативно получить квалифицированную медицинскую консультацию по вопросам здоровья всей семьи».

Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Знаменитый VPN-сервис был взломан и оставался беззащитным три месяца

Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров

Основатель Ligualeo избежал тюрьмы за убийство родной сестры

Власти вместо блокировок обложат сайты штрафами

Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Техника

Лучшие 4K телевизоры: хиты продаж

Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM

Какая матрица в дисплеях лучше?
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта