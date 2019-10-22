Платформа монетизации контента Boosty.to предложила авторам заработать на краудфандинге

На платформе монетизации авторского контента Boosty.to появилась возможность установить цель сбора средств – краудфандинг. Ранее функциональность сервиса позволяла пользователям оформлять подписку на автора или совершать разовую оплату поста.

Для авторов контента инструментарий Boosty.to становится удобнее: фотографы могут собирать средства на новую оптику, travel-блогеры – на путешествия, дизайнеры – на новые пресеты. Помимо установки финальной суммы сбора, автор может выбрать в качестве цели определенное количество подписчиков: например, «как только у меня будет 1 тыс. подписчиков, я начну делать посты в два раза чаще».

Ранее функциональность Boosty.to пополнилась возможностью оплаты отдельных постов, что позволило использовать платформу авторам, контент которых сложно оформить в регулярные публикации или чье творчество сложно привести к формату, который может подразумевать модель подписки.

«Мы стремимся к тому, чтобы Boosty.to стала универсальной платформой для авторов любых форматов. Потому в качестве нового способа монетизации был выбран краудфандинг. Теперь каждый автор может выбрать наиболее подходящий для него способ заработка через нашу платформу», – сказал Роман Новиков, директор департамента adVentures Mail.ru Group.

Boosty.to — платформа монетизации авторского контента сервиса Donationalerts, принадлежащего Mail.ru. Boosty.to помогает создателям творческого контента: подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим, – дополнительно заработать посредствам монетизации существующей аудитории.