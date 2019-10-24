История поездок в Московском метро стала доступна в приложении «Город»

Пассажиры смогут отследить историю своих поездок через многофункциональное приложение «Город». Для этого потребуется карта «Тройка» и смартфон.

До обновления мобильного приложения «Город» пользователи не могли ознакомиться с историей своих поездок ни на одном ресурсе. Однако в новом релизе стало возможным сохранять всю статистику перемещения пользователя в метро. «Город» первым в России запустил подобный сервис: до этого данная функция была недоступна пассажирам метро.

Теперь все пользователи могут не только отслеживать свои поездки, но и увидеть статистику за последний месяц: вы увидите количество поездок, посещенные станции, время прохода. Можно посчитать сколько денег уходит на проезд и понять, какой тариф карты «Тройка» более выгоден. Скоро будет доступна информация о том, сколько времени пассажир проводит под землей в метро. Эти возможности помогут сэкономить не только деньги, но и время, потраченное в Московском метрополитене.

Разработчики уверены, что этот сервис также поможет найти забытые в метро вещи, ведь теперь можно посмотреть во сколько и с какой станции была совершена та или иная поездка. Информация о поездках обновляется ежедневно в 10:00.

Пассажиры Московского метрополитена, которые совершают поездки по транспортной карте «Тройка», могут ознакомиться с историей своих поездок следующим образом:

Скачать или обновить уже установленное приложение «Город»; добавить карту «Тройка» в приложение; после регистрации, в разделе «Тройка» станет доступна «История поездок». Или можно пролистать вниз главный экран приложения, чтобы ознакомиться со статистикой.

В приложении также доступны интересные квесты и магазин, в котором можно обменять бонусы на реальные товары.

Помимо многофункционального приложения, программа лояльности «Город» предлагает всем зарегистрированным участникам выгодные предложения. Так, за пополнение баланса карты «Тройка» и совершение покупок у партнёров программы, пользователи получают бонусы, которые можно обменять на скидки и разнообразные гаджеты.

Команда «Города» каждый день публикует новые акции, чтобы всем участникам было выгодно и интересно пользоваться программой лояльности. Ознакомиться с дополнительной информацией можно на официальном сайте «Города».

«Город» — это официальная программа лояльности транспортной карты «Тройка», которая была запущена в 2018 году. На данный момент в программе зарегистрировано более 700 тысяч человек и подключено около 6 тысяч торговых точек в Москве и Московской области.