«Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница»

«Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Сначала специалисты «Корус консалтинга» помогли «Беру» с нуля спроектировать и автоматизировать бизнес-процессы по продаже и доставке собственных товаров. Они внедрили и запустили ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX, интегрировали ее с основной учетной системой «Яндекса» Oracle E-Business Suite и WMS-системами складов «Беру».

В июле 2019 г. «Беру» открыл свой первый пункт выдачи заказов в Москве, поэтому основной задачей нового проекта по внедрению «1С:Розница» стала автоматизация его бизнес-процессов.

«Внедрение "1С:Розницы" для пункта выдачи "Беру" носит пилотный характер. В течение нескольких месяцев мы будем выстраивать бизнес-процессы на базе системы, чтобы потом тиражировать ее на новые точки собственной сети. Созданная модель станет основой для быстрого развертывания пунктов выдачи "Беру" в Москве и других городах», – отметил Павел Ярошевский, директор по логистике группы «Яндекс.маркет».

Получение посылок из распределительного центра, выдача их клиентам, прием возвратов, выдача как оплаченных товаров, так и продажа дополнительных были автоматизированы. Специалисты «Корус консалтинга» уже провели интеграцию «1С» и учетной системы Microsoft Dynamics AX 2012.

«Этот проект уникален по скорости взаимодействия между нашей командой и командой заказчика. Реализовать его в достаточно сжатые сроки нам помогает гибкий подход, четкое планирование промежуточных задач и слаженная работа команд», – отметил Павел Василенко, руководитель проектов группы «Корус консалтинг».

«Беру» – совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка. Более 2,3 тыс. магазинов уже продают здесь более 400 тыс. разновидностей товаров. Площадка постоянно расширяет ассортимент. Пользователь может купить на сервисе практически все: от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания.