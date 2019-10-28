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«Райффайзен-лизинг» запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и ИП

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«Райффайзен-лизинг» запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и ИП. Работа через платформу значительно упростит процесс получения транспортных средств (автотранспорт, самоходная и специальная техника, прицепы, полуприцепы и так далее) в лизинг для малых предприятий и ИП.

Главное новшество – возможность подключения лизинговых брокеров к платформе, что позволит клиентам подписывать договоры лизинга прямо в автосалоне. По заявлению представителей компании, для рынка это уникальная услуга – до сих пор никто из лизинговых компаний такую услугу не предоставлял.

«Мы намерены сфокусироваться на развитии нового для нас канала – работе по брокерской схеме. Это в некотором роде франшиза – внешние брокеры получат доступ к нашей платформе и смогут прямо на месте, будь то автосалон или офис клиента, в течение нескольких минут получить решение "Райффайзен-лизинга" о возможности финансирования. При этом брокер сможет не только озвучить решение клиенту, но и сразу же подписать с ним договоры лизинга, что существенно сократит сроки проведения сделки. Мы видим большой потенциал такой схемы работы и планируем подключить значительное количество профессиональных брокеров. Малые предприятия и ИП заинтересованы в быстром получении решения по лизингу, а "Райффайзен-лизинг", являясь одним из ведущих игроков рынка с сильным брендом, предлагает клиентам помимо скорости качественный сервис и конкурентные условия», – сказал Александр Бобылев, генеральный директор «Райффайзен-лизинга».

Еще одно преимущество платформы – система автоматизированного лизинга. Процесс принятия решения полностью автоматизирован и в большинстве случаев займет всего лишь несколько минут.



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