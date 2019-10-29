Банк «Санкт-Петербург» представил мобильный банк для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» расширил перечень цифровых каналов взаимодействия с корпоративными клиентами и предложил бизнесу воспользоваться решениями платформы «БСПБ бизнес» в формате мобильного приложения.

Мобильное приложение для юридических лиц «БСПБ бизнес» является логическим этапом трансформации банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк для корпоративных и частных клиентов. Теперь корпоративные клиенты банка могут получить необходимый спектр дистанционных сервисов для бизнеса, совершать платежи и другие банковские операции, когда и как им удобно – через компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

Мобильный банк «Санкт-Петербурга» разработан в партнерстве с компанией Touch Instinct. Концепция «БСПБ бизнес» – банк для ежедневного использования, а значит, простой и понятный для пользователя, с привлекательным и современным интерфейсом. Корпоративные клиенты оценят, что ключевая для бизнеса информация всегда под рукой: уже на старте приложение включает в себя наиболее востребованные операции. Приложение выделяет быстрый вход, информативная история операций, возможность повтора платежа, отправка выписки на e-mail, сервис проверки контрагентов «Светофор» и другие необходимые бизнесу опции.

Также с экрана мобильного телефона, в какой бы точке земного шара ни находился клиент банка «Санкт-Петербург», он сможет контролировать движение средств, изменение остатка по счету, динамику поступлений и списаний средств в разрезе контрагентов, с суммами поступлений и списаний за определенный период.

«При разработке мобильного приложения учитывались лучшие практики рынка и потребности наших клиентов, прежде всего мы фокусируемся на помощи в их повседневных задачах. Наша стратегическая цель – создать лучшие цифровые решения для корпоративного бизнеса, а это значит, что мы должны предложить российским предпринимателям передовые технологичные продукты, которые помогут им развивать бизнес. Новый мобильный банк "БСПБ бизнес" отвечает всем этим требованиям. Это открытая цифровая платформа, с которой удобно совершать каждодневные финансовые операции в режиме реального времени, без обращения в офис банка», – отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.