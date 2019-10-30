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Спецпроекты

МКБ запустит сервис push-уведомлений для своих клиентов

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Московский кредитный банк (МКБ) в рамках акселерационной программы Banktech 3.0 принял решение о пилотировании сервиса Push4site для внедрения рассылок push-уведомлений и автоматизации маркетинга в целях тестирования на кредитных продуктах банка. Цель данного проекта – увеличение конверсии и снижение количества «брошенных» заявок. По результатам тестирования будет принято решение о масштабировании проекта на другие продукты МКБ и о более глубокой интеграции с сайтом банка.

Начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин сказал: «Мы постоянно следим за новыми технологиями в сфере AdTech и тестируем возможность их использования в банковской сфере. Веб-пуши доказали свою эффективность в сфере электронной коммерции, и мы рассчитываем, что вместе с командой Push4site сможем применить этот инструмент, в результате чего не только получим дополнительные заявки на продукты банка, но и сможем предоставить более качественный сервис нашим клиентам».

Руководитель компании Push4site Илья Альков отметил: «Я рад, что российские банки стали применять разработки молодых проектов. Благодаря программам "Финтех лаба" эта синергия приносит пользу обеим сторонам процесса. Работа с партнерами из Московского кредитного банка вызвала много положительных эмоций, все этапы были пройдены быстро и профессионально».

Пилотный проект запущен в рамках акселерационной программы Banktech 3.0, организатором которой является компания «Финтех лаб». Пилот продлится до декабря 2019 г.

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