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В «Яндекс.Навигаторе» в Турции появилась Алиса

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о запуске «Яндекс.Навигаторе» в Турции голосового ассистента Алиса. Это первый релиз голосового помощника Яндекса на другом языке.

В турецком «Яндекс.Навигаторе» Алиса умеет почти всё то же самое, что и в российском. Например, она поможет найти нужный адрес или место и построить до него маршрут, сообщит погоду в городе и расскажет о ситуации на дорогах. Вести по маршруту во время поездки Алиса тоже умеет — если выбрать её в качестве диктора.

С нею, как и с российской Алисой, можно просто поболтать. Алиса на турецком — это не простой перевод; все сценарии, включая ответы помощника на разные вопросы, были написаны специально для Турции, а озвучивает Алису в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген.

«Яндекс.Навигатор» работает в Турции с 2013 года. Ежемесячная аудитория приложения в стране — более 4 млн человек. «Яндекс.Навигатор» прокладывает оптимальные маршруты с учётом пробок и даёт подсказки во время движения, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах по маршруту. Работает офлайн.

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