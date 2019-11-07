Исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: число российских домохозяйств с доступом к интернету за последнее десятилетие выросло втрое

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал результаты обследования домохозяйств, проведенного в 2018 г. Росстатом по методике ИСИЭЗ с целью изучения динамики изменения онлайн-практик россиян за последние десять лет.

С 2008 по 2018 гг. втрое выросла доля домохозяйств, имеющих доступ к Сети (c 26 до 77%), и на столько же – доля россиян, которые заходят в нее ежедневно (с 22 до 68%). При этом 21 млн россиян старше 15 лет интернетом вообще не пользуются.

Абсолютное большинство (97%) наших сограждан подключаются к Сети из дома, в основном через мобильные телефоны (62%), ноутбуки (43%), стационарные компьютеры (39%) или планшеты (26%); заметно меньше – с работы (43%); лишь 21% используют общественные точки доступа.

Среди россиян, которые в интернет не выходят, 70% респондентов объяснили это отсутствием необходимости, 30% – нехваткой навыков. Тем не менее ситуация с интернет-навыками заметно улучшается. В сравнении с 2015 г. все больше россиян осуществляют в Сети финансовые операции (+22 п. п.), телефонные звонки или видео-разговоры (+12 п. п.), продают или покупают товары и услуги (+10 п. п.), ищут о них информацию (+14 п. п.).

По количеству выполняемых различных действий онлайн исследователи ИСИЭЗ рассчитали интегральный показатель уровня интернет-навыков россиян: базовый (1–2 действия), средний (3–4 действия), высокий (5–6 действий) и продвинутый (7–10 действий).

По итогам наблюдений в 2018 г. треть респондентов (33%) обладали базовым уровнем, почти столько же (32%) – средним, высокий и продвинутый зафиксированы у каждого пятого (22%) и восьмого (13%) соответственно. Владение базовым уровнем навыков незначительно превалирует среди женщин в первых трех возрастных группах (от 15 до 59 лет) и существенно снижается у мужчин и женщин старше 59 лет.