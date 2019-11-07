Tickets Cloud начал прогнозировать продажи билетов с помощью искусственного интеллекта

Билетная платформа Tickets Cloud совместно с ИИ-сервисом для организаторов мероприятий Ticketsell запустила решение для прогнозирования продаж билетов с помощью искусственного интеллекта. Благодаря новому инструменту организаторы смогут вовремя принимать верные управленческие решения: корректировать план продаж, наметить график изменения цен и промо-кампаний.

Tickets Cloud продолжает развиваться как билетная экосистема, которая не только предлагает собственные решения, но и расширяет продуктовую линейку за счет интеграции с другими сервисами. Сейчас компания задумалась над решением проблемы неэффективного управления продажами, из-за которой организаторы теряют в среднем 30% выручки. Раньше для оценки продаж использовали план-факт анализ в Excel таблицах и вручную мониторили цены на аналогичные мероприятия на рынке. Решение Ticketsell позволит автоматизировать процессы, сэкономить время и повысить рентабельность за счет изменения стратегии продаж по рекомендациям сервиса.

«Идеальный сценарий продаж для организатора — это когда последний билет на событие ушел за час до начала. Если все билеты проданы, например, за месяц до мероприятия — организатор недополучил прибыль. Если в зрительном зале есть пустые места, значит были ошибки в стратегии продаж. Прогнозирование позволит организатору моментально понять перспективы окупаемости мероприятия и скорректировать стратегию распространения билетов», — сказал Егор Егерев, основатель и CEO Tickets Cloud.

Решение основано на алгоритме, который обучали на данных Tickets Cloud: 3 тыс. мероприятий и 4 млн проданных билетов, и он продолжает самосовершенствоваться. Делая прогноз, алгоритм исходит из показателей продаж на релевантные мероприятия самого организатора и других участников рынка. Все данные обезличены.

«Прогнозирование спроса уже давно используется в ритейле, логистике и других сферах. Прогнозирование на билетном рынке — естественный технологический шаг развития индустрии, он призван благодаря данным повысить эффективность бизнеса организаторов культурных мероприятий. Это первое подобное решение на российском рынке», — отметил Олег Пилипенко, основатель и CEO Ticketsell.

В личном кабинете организатор увидит, на какое количество проданных билетов он выходит в день мероприятия и как проведенные активности влияют на его текущие продажи. Дополнительные графики помогут сориентироваться в рыночной ситуации: покажут цену и продажи наиболее успешного мероприятия («Бестселлер») той же категории, лучшие продажи аналогичного мероприятия за последние недели в срезе («Чемпион недели») и средние продажи по всем релевантным мероприятиям в базе.

На территории России решение доступно только для клиентов Tickets Cloud. Сейчас его можно приобрести по подписке: 15 тыс. руб. в месяц или 130 тыс. руб. в год. Для использования необходимо обратиться к сотрудникам компании Tickets Cloud через форму обратной связи на сайте. В дальнейшем сервис планирует интегрировать инструмент на свою платформу для автоматического взаимодействия с инструментами настройки продаж.