Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов «Сбермаркет». Он создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 г. С сегодняшнего дня «Сбермаркет» начинает работать в 31 городе России. Приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play.

Новый сервис будет доступен в Москве и 16 городах Московской области, а также еще в 14 городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске.

Сервис обеспечит доставку из торговой сети Metro Cash&Carry, а жители некоторых районов Москвы также смогут сделать заказ в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах «Азбука вкуса». В ассортименте — порядка 70 тыс. товаров, причем более 2 тыс. из них — со скидками до 50%.

Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Доставка — до дверей клиента день в день от двух часов. Заказ можно будет оформить через сайт или одноименное мобильное приложение. При регистрации можно использовать «Сбербанк ID» — единый аккаунт для удобной и безопасной авторизации, который работает уже на 40 сервисах Сбербанка и партнеров. Услуги «Сбермаркета» будут доступны как клиентам Сбербанка, так и клиентам любых других банков. Также «Сбермаркет» открыт для сотрудничества с любыми магазинами — как в Москве, так и в российских регионах. Предполагается, что «Сбермаркет» войдет в состав создающегося Сбербанком и Mail.Ru Group совместного предприятия в области O2O (online-to-offline).

Стоимость доставки в «Сбермаркете» составит 98 руб. на первый заказ и 158 руб. на повторный стандартный заказ (до 30 кг).

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы надеемся, что сервисы "Сбермаркета" станут популярными и востребованными, а сам "Сбермаркет" сумеет войти в число флагманов рынка с узнаваемым брендом, обеспечив широкий ассортимент товаров из разных магазинов, быструю доставку, отличный клиентский опыт и доступные цены».

Асан Курмангужин, CEO онлайн-сервиса «Сбермаркет», сказал: «Мы планируем развиваться в рамках фудтех-направления Сбербанка, расти в рамках текущей модели и уже до конца 2020 г. вырасти в 4–5 раз. Вместе с этим рассчитываем уже в ближайшей перспективе расширить количество сетей-партнеров и до конца следующего года приступить к тестированию новых моделей доставки во всех городах работы сервиса».

«Сбермаркет» начал работу в пилотном режиме 6 сентября 2019 г. в Ростове-на-Дону и Краснодаре на базе операционной и технологической платформы онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart. Через месяц «пилот» в двух городах обеспечил 10% от заказов сервиса Instamart во всех регионах присутствия. Кроме того, в первый месяц более 20 тыс. человек установили приложение «Сбермаркет» на свои мобильные устройства.

Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет.