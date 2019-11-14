«Яндекс.Карты» представили новый раздел «Транспорт»

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Картах» появился новый раздел «Транспорт». Мобильные «Яндекс.Карты» помогут сориентироваться, где едет нужный транспорт, и покажут, как лучше добраться до места. На главном экране приложения обновился раздел «Транспорт», остановки и автобусы можно добавлять в избранное, а варианты маршрутов — сравнивать на одном экране.

Теперь в «Картах» можно делать всё то, для чего раньше нужно было отдельное приложение — «Яндекс.Транспорт». Карты знают про движение транспорта больше чем в 80 городах России: метки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток движутся в режиме реального времени. В карточке каждой остановки можно посмотреть, когда приедет нужный автобус, а ещё сохранить саму остановку или маршрут в избранное. Тогда их будет проще найти на карте — это удобно, если пользуешься одним и тем же транспортом каждый день.

Обновился и дизайн карты — если нажать на кнопку «Транспорт», вид карты изменится. Автомобильные дороги станут не такими яркими, а объекты общественного транспорта будут лучше заметны. Благодаря этому на карте можно быстрее найти вокзалы, станции метро и автобусные остановки.

«В приложении Яндекс.Карт каждый день строят маршруты 1,5 миллиона человек — мы хотим, чтобы им было удобнее смотреть, как добраться до нужных организаций и интересных мест. Сейчас в городах становится всё больше способов передвижения, и в них всё сложнее ориентироваться. Поэтому мы активно развиваем транспортные сценарии и перенесли в Карты основные возможности Транспорта — так пользователи сэкономят время и не будут переключаться между приложениями», — сказал руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук.

При построении маршрута «Карты» предложат разные варианты — теперь все они собраны на одном экране. Так их можно сразу сравнить и понять, на чём быстрее доехать до нужной точки: на машине, общественном транспорте, велосипеде или пешком. В городах, где есть «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв», на экране появятся варианты такси и каршеринга с приблизительной стоимостью поездки.