Райффайзенбанк обновил свой онлайн-банк

Райффайзенбанк обновил онлайн-банк: теперь премиум-клиенты могут открыть брокерский счет удаленно, подписав договор в «Райффайзен-онлайн». Этот сервис пока доступен в веб-версии, в скором времени его внедрение планируется и в приложениях на iOS и Android.

В начале 2020 г. открытие брокерского счета без физического присутствия в офисе станет доступно всем розничным клиентам банка. Кроме того, в онлайн-банке появились функции пополнения брокерского счета или вывода с него денежных средств.

«Райффайзенбанк планирует и дальше расширять список брокерских операций, доступных нашим клиентам через "Райффайзен-онлайн". Мы видим растущий интерес розничных клиентов к финансовому рынку, а круг интересных инвестиционных продуктов с каждым годом расширяется. Поэтому мы своевременно отвечаем потребностям наших клиентов и планомерно реализуем стратегию, направленную на то, чтобы они могли получать в Райффайзенбанке полный спектр услуг в удобной им форме», – сказал Эдуард Данилов, вице-президент по брокерскому обслуживанию Райффайзенбанка.

«Удобный и функциональный онлайн-банк – наш приоритет. В "Райффайзен-онлайн" уже можно оформить продукты в один клик: счета, вклады, карты, кредиты, а теперь и инвестиционные продукты. Мы тщательно следим за уровнем удовлетворенности наших пользователей, продолжим расширять функциональность и повышать удобство онлайн-сервисов», – сказала Варвара Курникова, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.