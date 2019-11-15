Сбербанк предоставил возможность резервирования счета с помощью чат-бота

Сбербанк запустил новый сервис для предпринимателей и владельцев бизнеса в чат-боте — дистанционное резервирование счета. Это быстрая и интуитивно понятная возможность стать корпоративным клиентом банка. По заявлению Сбербанка, весь процесс занимает 1,5 минуты.

Бот проверяет введенные клиентом данные как во внешних общероссийских базах (например, ЕГРЮЛ), так и во внутрибанковских. Открытие счета происходит практически мгновенно: клиент получает все необходимые реквизиты и может воспользоваться счетом для приходных операций сразу после процедуры резервирования. Остается только донести оригиналы документов в офис банка или вызвать клиентского менеджера.

Чат-бот для корпоративных клиентов давно перешагнул планку обычных консультаций по сервисной поддержке. Помимо ответов на типичные вопросы, бот преуспевает в технической навигации по банк-клиенту, умеет вовлекать клиента в диалог на сайте, искать информацию в автоматизированных системах.

На текущий момент в чат-боте реализовано почти 400 различных сценариев, где вопросы клиентов автоматически маршрутизируются на нужный сплит поддержки с точностью 93%, а средняя скорость решения вопроса составляет 70 секунд. Чат-бот обрабатывает около 20 тыс. обращений в месяц, это более 15% общего потока обращений в чат.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка, сказал: «Сбербанк постоянно совершенствует свои сервисы, чтобы сделать их максимально удобными и оперативными для клиентов. Новая услуга по резервированию счета с помощью чат-бота сэкономить драгоценное время наших клиентов. Ведь в бизнесе финансовый успех иногда определяют минуты».