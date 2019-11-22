«Яндекс.Взгляд» делает маркетинговые исследования доступными для бизнеса

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Взгляде» — сервисе для проведения быстрых целевых исследований аудитории, появился обновленный конструктор с шаблонами, с помощью которого малый и средний бизнес может проводить анкетирование в сжатые сроки за небольшие бюджеты. Это позволит принимать более взвешенные решения.

С помощью шаблонов в «Яндекс.Взгляде» можно оперативно решать маркетинговые задачи: оценить объём рынка, спрос аудитории, узнать мнение аудитории о дизайне, идее или цене товара — принять решение о продукте на основе данных. Сейчас доступно 4 шаблона, в ближайшем будущем будут добавлены другие.

Настройка и запуск опроса займёт менее 10 минут. В анкете можно использовать до четырёх вопросов. Уже готовый текст внутри шаблона можно адаптировать или переписать под свою задачу. Доступны вопросы с опцией выбора одного или нескольких ответов из перечисленных, а также числовая шкала для оценки. Можно прикреплять изображения, настраивать логику показа. Само исследование занимает от 2 часов до 5 дней в зависимости от желаемого количества анкет, вопросов и выбранной аудитории. Проверка гипотезы на выборке в 100 анкет обойдется бизнесу в 1500 рублей.

В «Яндекс.Взгляде» также можно провести масштабное исследование по собственному сценарию. Например, проанализировать бренд и его конкурентов, оценить лояльность пользователей и многое другое. Среди респондентов сервиса — более 70 млн посетителей сайтов Рекламной сети Яндекса, которых можно отбирать по полу, возрасту, географическому положению или интересам.

Уже сегодня сервисом пользуются компании из разных индустрий, например, Danone, Sokolov, Marketplace, Language link и др.