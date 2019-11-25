Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустили платформу для бизнеса «Развивай.РФ»

Совместное предприятие Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустило бета-версию платформы по подбору финансовых услуг для бизнеса «Развивай.РФ».

На платформе представлены продукты дочерних и связанных с ВЭБ.РФ компаний: VEB Ventures, «ВЭБ Инфраструктура», банка ДОМ.РФ, МСП Банка, корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Российского экспортного центра, Росэксимбанка и фонда «Моногорода.рф». В будущем разместить свои предложения смогут другие коммерческие банки и финансовые структуры.

В первой версии проекта доступен агрегатор финансовых продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса; возможность отправить заявку на продукт и получить консультацию профильного специалиста; умный мастер подбора на основе базовых данных о компании и потребностях потенциального клиента.

Команда «Развивай.РФ» управляет проектом, финансовые услуги предоставляют партнеры платформы.

«Мы запускаем большой проект: потребность рынка в подобном сервисе очевидна, и мы с партнерами сможем полностью ее удовлетворить. На данном этапе сделано уже очень многое: например, компании достаточно ввести базовую информацию о себе и своих потребностях, чтобы получить полный пакет финансовых продуктов для поддержки бизнеса. Мы продолжим работать над цифровизацией платформы, чтобы доступ предпринимателей к финансовой поддержке был простым, удобным и интерактивным», — отметила пресс-служба Mail.ru Group.

«Несмотря на то, что пока запущена только бета-версия, на текущем этапе единая витрина предлагаемых финансовых инструментов уже отражает скоординированный подход организаций развития», — сказала пресс-служба ВЭБ.РФ.