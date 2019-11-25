Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Бизнес
Как взламывают компании? Схема
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустили платформу для бизнеса «Развивай.РФ»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Совместное предприятие Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустило бета-версию платформы по подбору финансовых услуг для бизнеса «Развивай.РФ».

На платформе представлены продукты дочерних и связанных с ВЭБ.РФ компаний: VEB Ventures, «ВЭБ Инфраструктура», банка ДОМ.РФ, МСП Банка, корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Российского экспортного центра, Росэксимбанка и фонда «Моногорода.рф». В будущем разместить свои предложения смогут другие коммерческие банки и финансовые структуры.

В первой версии проекта доступен агрегатор финансовых продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса; возможность отправить заявку на продукт и получить консультацию профильного специалиста; умный мастер подбора на основе базовых данных о компании и потребностях потенциального клиента.

Команда «Развивай.РФ» управляет проектом, финансовые услуги предоставляют партнеры платформы.

«Мы запускаем большой проект: потребность рынка в подобном сервисе очевидна, и мы с партнерами сможем полностью ее удовлетворить. На данном этапе сделано уже очень многое: например, компании достаточно ввести базовую информацию о себе и своих потребностях, чтобы получить полный пакет финансовых продуктов для поддержки бизнеса. Мы продолжим работать над цифровизацией платформы, чтобы доступ предпринимателей к финансовой поддержке был простым, удобным и интерактивным», — отметила пресс-служба Mail.ru Group.

«Несмотря на то, что пока запущена только бета-версия, на текущем этапе единая витрина предлагаемых финансовых инструментов уже отражает скоординированный подход организаций развития», — сказала пресс-служба ВЭБ.РФ.



Другие материалы рубрики

Маркетплейс CNews впервые в России запустил поиск поставщиков по корпоративной ИТ-безопасности

Власти навязали «Ростелекому» российское оборудование для подключения школ к интернету

Данные 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter и LinkedIn утекли в открытый доступ

ИТ-директором «Ситилинка» стал адепт больших данных и искусственного интеллекта

Российский хакер получил в США четыре года тюрьмы за кражу информации и денег

Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM

Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM

Обзор столов с регулировкой высоты Levado: решение для работы сидя и стоя

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Зачем государство ввязалось в гонку технологических вооружений

Михаил Замыцкий

директор по развитию «Ситилинк»

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Почему снижается доступность данных в СХД? Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений