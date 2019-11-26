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Платежная система Contact представила онлайн-сервис обмена валют

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Contact запустила сервис обмена валют с банковских карт на своем официальном сайте. Обмен производится в доллары США и евро. Выплату можно получить наличными в любом из 5 тыс. пунктов системы на территории России. Услуга доступна только для граждан России.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти идентификацию на сайте Contact, выбрать сумму и нужную валюту, а также указать данные рублевой карты, с которой будет производиться списание. Минимальная сумма для конвертации – 1 доллар США или 5 евро, а лимит ограничен только банком-эмитентом карты клиента. На сайте Contact можно сразу увидеть реальный курс и полную сумму списания в рублях.

Руководитель платежной системы Contact, Сергей Нестеров, отметил: «Сервис будет особенно полезен тем, кто периодически путешествует за границу. Перед поездкой у большинства людей возникает необходимость обмена валюты: при посещении большинства стран Евросоюза расчеты идут в евро, а на территории традиционных курортных стран приобретать местную валюту лучше через доллары. Мы предложили удобный, быстрый и безопасный сервис, решающий эту задачу путешественников».



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