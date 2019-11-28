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Сбербанк запустил сервис демонстрации экрана клиентов сотрудникам контакт-центров

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Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам новый сервис – «Ко-браузинг» (collaborative browsing — совместный браузинг) – сервис демонстрации экрана клиента сотруднику контакт-центра.

Теперь, когда предприниматели обращаются в контакт-центр Сбербанка, операторы во время звонка или чата с согласия клиента могут дистанционно подключаться и видеть его экран в «Сбербанк бизнес онлайн». Сервис не требует дополнительных установок ПО. Благодаря этому инструменту сотрудники банка своими глазами видят проблему клиента и сразу же приступают к решению технических ошибок, помогают в навигации по приложению.

В ходе общения сотрудники решают вопросы клиента, которые возникли во время звонка. Благодаря этому в дальнейшем сокращается число новых обращений.

Для того, чтобы воспользоваться «Ко-браузингом», можно обратиться в банк по телефону или в чате сервиса «Сбербанк бизнес онлайн». Консультации осуществляются в круглосуточном режиме.

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