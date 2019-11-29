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App Annie: во время «Черной пятницы» россияне предпочли приложение Aliexpress

ПО Софт Интернет E-commerce

Компания App Annie, проанализировала, где совершают покупки пользователи из России в период «Черной пятницы». Лидером среди приложений онлайн-магазинов стал Aliexpress, опередив российских конкурентов Avito и Ozon. При этом в 2018 г. именно приложение Avito загружали больше всего, а Aliexpress был на четвертом месте.

Топ-5 самых загружаемых шопинг-приложений в России: 17-23 ноября 2019 г.: Aliexpress, Avito, Ozon, Joom, Wildberries; 17-23 ноября 2018 г.: Avito, Youla, Joom, Aliexpress, Pandao.

«2,2 млрд часов – именно столько потратят люди со всего мира на мобильный шопинг в период “Черной пятницы”, “Киберпонедельника” и сопутствующих им недель. К 2021 г. мобильный шопинг будет генерировать почти 75% транзакций в сфере электронной торговли, – отметил управляющий директор App Annie в Европе Пол Барнс (Paul Barnes, EMEA MD). – Мы видим, что россияне активно скачивают приложения, но в этом году у них сменились предпочтения: если в 2018 г. пользователи загружали приложения крупнейших маркетплейсов и китайских магазинов, то в этом в топ попали российские интернет-гипермаркеты OZON и Wildberries».

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