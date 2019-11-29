Почта России и Itsumo запустили онлайн-магазин для продажи японских товаров

Почта России и Itsumo в первый день самой масштабной всероссийской распродажи «Черная пятница» запустили в тестовом режиме электронную площадку для продажи японских товаров в России.

В основу нового маркетплейса под названием kupijapan.com стороны заложили философию японского качества в каждой единице продукции. Весь ассортимент товаров будет подбираться вручную и поступать на площадку от производителей, что гарантирует его подлинность и максимально комфортную стоимость для покупателя.

В Россию планируется поставлять самые актуальные товары и новинки, раньше доступные для продажи только на рынке Японии, например, косметика, товары для здоровья, средства для ухода за детьми и многое другое. Каждый заказ получит трек-номер, по которому посылку можно отследить в личном кабинете.

В сентябре 2019 года японская и российская стороны договорились о сотрудничестве по совместному развитию электронной коммерции на территории РФ, подписав в ходе ВЭФ 2019 меморандум о сотрудничестве. Тогда же были распределены роли и формат участия каждой из сторон в новом проекте.

Почта России взяла на себя обязанности по обработке заказов, платежей и обеспечению коммуникаций с покупателями, а также доставке заказов, отправленных из Японии международной почтой. Компания Itsumo будет формировать ассортимент товаров, представленных на сайте, обеспечивать работу с поставщиками и собирать заказы.

Все цены на новой площадке представлены в российских рублях, покупка осуществляется также легко, как и в российском интернет – магазине. Доставляться товар будет в отделение Почты России или курьером покупателю на дом. 1000 покупателей получат промокоды на последующую покупку в размере 10%, а также коллекционные марки от Почты Японии.

Itsumo с 2007 года является экспертом в области электронной коммерции, оказывает консультативные услуги по работе с японскими производителями, помогает с наполнением торговых площадок и продвижением японских товаров. Компания является партнером всемирно известного сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США.

«Многие категории японских товаров по праву считаются лучшими в мире. Они создаются благодаря гармоничному сочетанию традиций и самых прогрессивных технологий, однако в настоящее время недостаточно представлены в России. Совместный проект с коллегами из Ицумо позволит изменить эту ситуацию. Мы расширяем географию рынка электронной торговли для наших клиентов и формируем для них лучшие условия покупки», - отметил заместитель генерального директора по международному бизнесу «Почта России» Денис Ильин.

«Проект по созданию совместного маркетплейса с партнерами из России выходит за рамки привычной онлайн торговли. На каждом этапе сотрудничества мы планируем ближе знакомить каждого российского покупателя с нашей культурой, ее ключевыми ценностями и эффективным подходом к ведению бизнеса. Это важно для повышения степени удовлетворённости клиентов и уровня их лояльности к продуктам из страны восходящего солнца», - отметил директор компании Itsumo Мамору Сакамото.