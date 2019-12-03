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Cloud4Y предоставил корпоративную облачную почту компании «Наш карандаш»

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Cloud4Y предоставил корпоративную облачную почту компании «Наш карандаш», крупному поставщику офисной канцелярии, мебели, продуктов, хозтоваров, расходных материалов и техники.

Все менеджеры компании работают вне офиса — проводят встречи с клиентами и поставщиками, заключают договора, выполняют другую работу. Чтобы повысить эффективность работы с заявками, было принято решение найти надежного поставщика услуги «Корпоративная почта». После изучения рынка компания обратилась к корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y.

Причиной выбора стала уникальность предложения провайдера в том, что почта располагается в двух дата-центрах одновременно, что повышает надежность сервиса. Резервные копии всей почты глубиной две недели, постоплатная система расчетов, включающая НДС, а также возможность быстро менять количество почтовых ящиков тоже стали весомым аргументов в пользу выбора Cloud4Y.

Услуга «корпоративная почта» Cloud4Y позволяет легко и быстро наладить работу через MS Outlook для любого количества пользователей. После небольшого периода бесплатного тестирования «Наш карандаш» и облачный провайдер заключили договор о сотрудничестве.

Облачная корпоративная почта Cloud4Y — это быстрая синхронизация с почтовыми клиентами сотрудников на любом устройстве, а также синхронизацией контактов из почты в смартфон. Менеджеры, работающие «в полях», видят, кто работает по заявке, и могут поставить метку на заявку, взятую в работу. Это снизило процент одновременной проработки одной заявки несколькими сотрудниками, а также повысило продуктивность работы поставщика.

Благодаря использованию услуги «Корпоративная почта» компания «Наш карандаш» смогла оптимизировать внутренние бизнес-процессы и снизить нагрузку на сотрудников.

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