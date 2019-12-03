ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость

ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) объявила о запуске платформенного решения «А101 Бизнес» для инвесторов в коммерческую недвижимость, операторов объектов и владельцев франшиз.

Ключевым элементом решения станет интерактивная карта, которая будет доступна в соответствующем разделе сайта ГК «А101», а также в специальном мобильном приложении. На ней с помощью фильтров можно будет увидеть, где и какие бизнесы открыты в жилых комплексах группы, где остались свободные или сдающиеся в аренду помещения, их характеристики и список держателей франшиз, которые их уже акцептовали. Кроме того, на карте можно разместить объявление о продаже помещения или его сдаче в аренду.

«Это будет "деловая карта" Новомосковского округа с широкой функциональностью для предпринимателей, но посмотреть ее сможет любой. Таким образом операторы получают дополнительный канал для собственного продвижения. С помощью данного инструмента можно анонсировать жителям скорое открытие своего бизнеса, сообщать об акциях и спецпредложениях. Кроме того, с помощью мобильного приложения предприниматели смогут подать заявку на участие в мероприятиях для жителей, которые организует ГК "А101" совместно с управляющей компанией. Все это поможет создать пул лояльных клиентов, что очень важно для любого бизнеса в новой для него локации», – отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Кроме того, потенциальные инвесторы смогут бесплатно получать от ГК «А101» геоаналитические данные о локации. В частности, информацию о состоянии рынка товаров и услуг в рамках всей московской агломерации, численности и состава населения новых жилых районов и соседних локаций, перспективе прироста населения в ближайшие три года, ключевых пешеходных и транспортных потоках, а также типовых маршрутах. Это поможет определить оптимальное место для размещения объектов разного профиля в рамках жилых комплексов ГК «А101».

По словам Анны Боим, ключевая задача проекта – содействовать предпринимателям в открытии и успешной работе объектов торговой и сервисной инфраструктуры в рамках проектов группы. Это окажет позитивное влияние на развитие коммерческой инфраструктуры Новомосковского округа, где ГК «А101» на сегодняшний день занимает порядка 73% рынка коммерческих помещений.

«В 2019 г., по предварительным данным, мы продадим порядка 35 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости. Это вдвое превышает плановые показатели. При этом жилые комплексы ГК "А101" отличаются высокой степенью насыщенности помещениями под объекты сопутствующей инфраструктуры – на них приходится более 10% от общей площади застройки. Их ликвидность обусловлена качественными характеристиками и параметрами проходимости, которые достигаются в процессе планирования районов. Наша задача на текущий момент – обеспечить здоровый уровень конкуренции для всех операторов, подсказать инвесторам пока незанятые ниши. Это обеспечит им рентабельность, а новым жилым районам группы – разнообразную и интересную инфраструктуру», – сказала Анна Боим.

В настоящее время проводится тестирование функциональности, в полноценную эксплуатацию «А101 Бизнес» планируется запустить в начале 2020 г.