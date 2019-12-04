Банк «Русский стандарт» выпустил обновленную версию мобильного приложения

Банк «Русский стандарт» выпустил обновленную версию мобильного приложения RSB Mobile, где клиенты теперь могут самостоятельно загружать чеки с полным перечнем совершенных покупок, если они не отобразились в системе автоматически.

Воспользоваться новым сервисом сможет любой пользователь мобильного банка: в разделе «Выписка» выбрать ту покупку, в которую необходимо загрузить чек, кликнуть на соответствующую кнопку и отсканировать QR-код в чеке камерой своего телефона. Далее, после получения автоматического ответа от Федеральной налоговой службы (ФНС), список покупок отобразится в мобильном банке клиента.

Нововведение дополнило уже существующую услугу по автоматической загрузке чеков, добавив возможность сохранять вручную те из них, которые по пока не отображаются самостоятельно в мобильном приложении, либо появляются с опозданием. Таким образом, опция позволит всегда иметь при себе детальную информацию о покупках по картам, совершенных в любых торговых точках. Кроме того, как и в первом случае, сервис избавит от необходимости хранить бумажные чеки, которые могут испортиться или потеряться.

Если еще несколько лет назад для планирования бюджета многие хранили бумажные чеки и с их помощью анализировали свои расходы, то сегодня эту функцию с легкостью берет на себя новый сервис в мобильном банке «Русского стандарта». Так, например, клиент может в любой момент изучить подробности покупки, совершенной, некоторое время назад, сравнить как изменились цены того или иного товара.

Банк «Русский стандарт», изучив данные о наполнении чеков у клиентов, подключивших их автоматическую загрузку в RSB Mobile, выявил самые популярные товары, которые покупают по банковским картам. Летом и осенью текущего года бессменным лидером категории «Продукты питания», который занял топ-позицию по числу покупок, стал хлеб. Опередил его лишь пакет – самый популярный сопутствующий товар, который берет в магазине почти каждый покупатель.

Стоит отметить, что за три летних месяца одним из популярных товаров была вода. Однако с наступлением осени количество ее покупок уменьшилось на 30,88%. В рейтинге самых востребованных осенних товаров воду обогнало молоко – число его покупок по сравнению с летом выросло на 14,66%. Также холодной осенью россияне стали чаще, чем летом, баловать себя шоколадом и кофе – покупки здесь выросли на 14,2% и 11,98%, соответственно.

В летний сезон, особенно перед началом учебного года, в число наиболее популярных детских товаров уверенно вошли тетради. В свою очередь, осенью количество их покупок уменьшилось на 13,21%.

Интересно, что число оплат картой за бензин АИ92 и АИ95 осенью по сравнению с летом выросло на 15,98%. Безусловно, на статистике сказалось окончание сезона отпусков и возвращение на дороги значительной части автомобилистов.

Новая версия приложения RSB Mobile уже доступна для скачивания в Appstore и Google Play.