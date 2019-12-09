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Qiwi запустила B2B-решение по выплатам самозанятым

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Qiwi объявила о том, что запустила решение «Выплаты самозанятым» для тех компаний, которые используют услуги самозанятых как альтернативу штатным сотрудникам.

Сервис позволяет проверить регистрацию физического лица в ФНС в качестве самозанятого и провести моментальные выплаты на банковские карты и «Qiwi кошелек».

Благодаря интеграции решения Qiwi, компании из различных индустрий смогут проверить статус человека в ФНС по ИНН, делать выплаты по платежным данным, которые предоставили самозанятые, и получать закрывающие документы по факту оплаты и оказания услуги. Люди же смогут с помощью сервиса встать на учет в ФНС и зарегистрировать свой доход.

«Решение будет востребовано теми компаниями, которым нужны разовые услуги, для оказания которых нет необходимости оформлять человека в штат – например, строительные и монтажные работы, доставка, интернет-услуги и многое другое, – сказал Андрей Протопопов, генеральный директор "Киви", – По данным различных исследований, в России насчитывается от 16 до 20 млн самозанятых – это почти четверть от всей рабочей силы в стране. Число самозанятых, которые будут регистрироваться как таковые, будет только расти – это открывает перспективы для развития сервисов как для компаний, которые пользуются услугами самозанятых, так и для внештатных сотрудников».

«Выплаты самозанятым» дополнит экосистему решений Qiwi для тех рынков, которые, во-первых, обделены вниманием традиционных банковских продуктов, а во-вторых, показывают большой потенциал развития.



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