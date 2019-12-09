«Ростелеком» и «Литрес» запустили совместный проект «Ростелеком. Книги»

«Ростелеком» запустил для своих клиентов новую услугу «Ростелеком. Книги» с доступом к российскому сервису электронных и аудиокниг «Литрес». Каталог насчитывает более 150 тыс. электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и «Литрес» дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.

В сервисе представлены книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки составит 199 руб. в месяц. Также абонентам «Ростелекома» сервис «Литрес» дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.

Кроме богатой коллекции и выгодной цены, сервис имеет ряд преимуществ: читать можно всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств, новинки появляются быстрее, чем отпечатанный тираж попадет в книжный магазин, не придется тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве всегда под рукой.

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Литрес» «Читай», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android. Все настройки можно менять под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки во время чтения. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. Приложение синхронизируется на разных устройствах, любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить с того же места на планшете.

Четыре простых шага к подключению услуги в едином личном кабинете: зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком. Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «Литрес», указать номер телефона или адрес электронной почты.