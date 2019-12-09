Услуги «Доставка» и «Грузовой» стали доступны корпоративным клиентам «Яндекс.Такси»

«Яндекс» объявил о запуске услуг «Доставка» и «Грузовой» в «Яндекс.Такси» для бизнеса.

С помощью «Доставки» можно отправить в такси небольшую посылку или товар покупателю интернет-магазина. А для перевозки более крупных вещей в «Грузовом» тарифе можно заказать фургон и по необходимости включить услугу помощь одного или двух грузчиков. 20 минут включены в стоимость тарифа.

Сначала обе услуги были доступны только частным пользователям «Яндекс.Такси», теперь — и корпоративным клиентам. С помощью единого сервиса компании могут не только вызвать такси для сотрудников, но и отправить документы или перевезти оборудование. Эти функции особенно пригодятся клиентам, чей бизнес построен на доставке — например, товаров из интернет-магазинов или тем, кому важно оперативно перевозить оборудование и реквизит, например, ивент-агентствам.

Чтобы воспользоваться новыми услугами, необходимо оставить заявку на сайте. Менеджер свяжется чтобы заключить договор. Если компания уже подключена к корпоративному сервису «Яндекс.Такси», заключать ещё один договор не нужно, — услуги уже доступны клиентам в личном кабинете. В этом же кабинете можно установить лимиты по сумме или классу машин для разных сотрудников, проанализировать расходы за любой период и сформировать электронные документы для бухгалтерии.

Все посылки и грузы застрахованы на сумму до 500 тыс. руб.

Сейчас услуга «Доставка» доступна в более чем 100 городах России, а «Грузовой» — в более 40. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону и Краснодар.