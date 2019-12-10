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Сбербанк заключил сделки на сумму более 100 млрд рублей с помощью сервиса онлайн-кредитования

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк сообщил о том, что развивает новое направление — «Онлайн-кредит для клиентов крупного и среднего бизнеса». Воспользовавшись этим сервисом, корпоративные клиенты банка получают кредиты за считаные минуты в онлайн-режиме. Продукт рассчитан на финансирование текущей деятельности компаний.

Онлайн-кредитование корпоративных клиентов было запущено в пилотном режиме в августе 2018 г. в Москве. Сейчас сервис работает во всех регионах страны. Клиентам доступны беззалоговое кредитование и кредитование с имущественным обеспечением.

Чтобы получить кредит, не нужно предоставлять документы — вся процедура проходит в онлайн-режиме. Клиенты отмечают, что с помощью этого продукта оформление занимает меньше времени, для принятия решения банку не требуется никаких документов, а все общение в рамках сделки происходит в электронном виде в личном кабинете.

На сегодняшний день сервис доступен почти 6 тыс. клиентов, из них более 1 тыс. уже воспользовалось онлайн-кредитом, получив финансирование на сумму свыше 100 млрд руб.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка, сказал: «В условиях цифровизации экономики и постоянного развития бизнесу необходимы такие продукты как "Онлайн-кредит для клиентов крупного и среднего бизнеса". Конкуренция на рынке банковских услуг растет, и именно скорость принятия решения по сделке сейчас является одним из самых важных конкурентных преимуществ. Внедрение таких продуктов позволяет нам идти в ногу с динамично меняющимся миром, соответствовать ожиданиям клиентов и увеличивать наш вклад в развитие экономики страны».



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