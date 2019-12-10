«Яндекс.Шеф» наращивает производство для «Яндекс.Лавки»

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Шеф» втрое увеличит свои производственные мощности в Санкт-Петербурге – до 3 000 кв.м, чтобы удовлетворить растущий спрос пользователей «Яндекс.Лавки» на горячую еду и продуктовые наборы с рецептами.

Наборы для приготовления отдельных блюд впервые появились в ассортименте «Яндекс.Лавки» в октябре, и с тех пор их продажи удваивались каждую неделю. В отдельных районах на них и горячую еду из ингредиентов «Яндекс.Шефа» приходится уже 15% всего объема продаж.

Новый канал дистрибуции сделает продуктовые наборы доступнее для широкой аудитории. По данным опроса «Яндекс.Шефа», 60% пользователей, которые попробовали наборы продуктов с рецептами в «Яндекс.Лавке», до этого не были знакомы с подобными сервисами. Стоимость наборов для приготовления отдельных блюд в «Яндекс.Лавке» – от 200 руб., что существенно снижает порог входа для новых пользователей.

Благодаря быстрому росту в новом канале «Яндекс.Шеф» рассчитывает за год удвоить свою выручку. К февралю 2020 продажи через «Яндекс.Лавку» полностью заменят продажи коробок с продуктами по подписке, пользователей приложения «Яндекс.Шеф» переключат на покупку отдельных наборов в «Яндекс.Лавке», а производственные мощности и все процессы «Яндекс.Шефа» будут перестроены под новый канал дистрибуции. Таким образом, «Яндекс.Шеф» продолжит выпускать наборы с рецептами под собственным брендом и запустит направление горячей еды, а «Яндекс.Лавка» будет отвечать за дистрибуцию товаров и пользовательский опыт клиентов.

В 2020 году зона доставки «Яндекс.Лавки» полностью покроет Москву и Санкт-Петербург.

«Появление наборов продуктов с рецептами на полках магазинов – общемировой тренд. Яндекс.Шеф и Яндекс.Лавка первыми предложат такой формат потребителям в России с экспресс-доставкой за 15 минут», - сказал руководитель и основатель «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов.

«Продажи наборов для приготовления отдельных блюд и горячей еды в «Лавке» уже в ближайшее время превысят наши планы по Яндекс.Шефу на ближайший год, поэтому мы решили сосредоточиться на этом перспективном канале дистрибуции и расширить под него свое производство», - отметил руководитель фудтех-направления «Яндекс.Такси» Максим Фирсов.