Advantech подвела итоги Международной партнерской конференции Advantech Industrial-IoT

5–6 декабря 2019 года в Линькоу (Тайвань) мировой лидер в области IoT компания Advantech провела международную конференцию с участием партнеров по продуктам и решениям для промышленного интернета вещей. В мероприятии приняли участие более 400 клиентов и партнеров из 40 стран мира. На 40 стендах были представлены новейшие решения IIoT, в том числе 16 решений, созданных Advantech совместно с партнерами.

Это самая крупномасштабная партнерская конференция Advantech в 2019 году. Компания поделилась с участниками своим видением того, как реализовывать решения IIoT с помощью цифровой трансформации бизнеса и технологий. О своем опыте в области AI, 5G и Edge Computing рассказали специальные гости мероприятия: Дипу Талла, вице-президент и генеральный директор по интеллектуальным решениям NVIDIA, и Эрик Йозефссон, вице-президент и глава департамента передовых технологий Ericsson.

Линда Цай, президент бизнес-группы IIoT Advantech, отметила: «Эта конференция нацелена на стимулирование устойчивого развития решений в области искусственного интеллекта и IIoT, а также создание новой экосистемы совместно с отраслевыми партнерами и дальнейшее укрепление позиций Advantech на мировом рынке IIoT… Для реализации стратегии совместного создания решений в 2020 году мы выделяем три основные направления: наладить связь с ведущими компаниями, ориентированными на целевые промышленные рынки, внедрять и совершенствовать платформу WISE-PaaS Marketplace 2.0, укрепить партнерские отношения и обмениваться идеями совместного создания решений».

Advantech подвела итоги Международной партнерской конференции Advantech Industrial-IoT

Продвижение продуктов и технологий бизнес-группы IIoT Advantech планирует осуществлять совместно с системными интеграторами, ориентированными на целевые промышленные рынки. Это обеспечит развитие и оптимальную поддержку бизнеса в условиях неизбежной цифровой трансформации. Подчеркнем, речь идет о продвижении решений и оборудования Advantech для IIoT, предназначенных для конкретных областей промышленности, таких как Industry 4.0, интеллектуальное производство, мониторинг среды трафика и энергопотребление. Компания предлагает ряд продуктов, в том числе на базе граничных и облачных вычислений, с использованием 5G и AI-приложений.

На мероприятии Advantech представил микросервисы платформы WISE-PaaS, которые позволяют системным интеграторам легко получить доступ ко всем функциональным модулям платформы для разработки комплексных промышленных решений. Напомним, что платформа WISE-PaaS была разработана Advantech с целью интеграции продуктов и технологий компаний, участвующих в процессе цифровой трансформации.

Advantech планирует совершенствовать WISE-PaaS Marketplace 2.0 – программную платформу для решений IIoT, предоставляющую клиентам и партнерам возможность запускать решения с помощью приложений Edge.SRP, General I.App, Domain I.App, модулей AI. Кроме того, компания развивает услуги в части консультаций и обучения работе с сервисами, которые оказывает партнерам по платформе.

Углубление связей и обмен опытом с партнерами – системными интеграторами, в том числе специализирующимися на отдельных рынках, необходимо для совместного создания единой экосистемы.

На Международной партнерской конференции компания Advantech не только анонсировала стратегию развития и направления деятельности бизнес-группы IIoT, но и показала результаты работы по совершенствованию технологий в различных ключевых секторах, таких как инфраструктура Industry 4.0, интеллектуальное производство, мониторинг транспортной среды, энергия. Были продемонстрированы комплексные решения в области промышленного интернета вещей и результаты разработки моделей ИИ по индивидуальным проектам.

Кроме того, было представлено новое интеллектуальное программное обеспечение серии XNavi для проверки машинного зрения, отслеживания производства, мониторинга оборудования и прогнозного обслуживания, а также переключатели чувствительной ко времени сети (TSN) в интеллектуальной связи, которые значительно сокращают задержки при передаче информации и улучшают скорость отклика сети.

Отметим, в конференции приняли участие 16 партнеров по совместному созданию решений, в том числе в области печатных плат, сетевого оборудования, интеллектуального управления сообществом, интеллектуального мониторинга энергопотребления, мониторинга окружающей среды в промышленной зоне, оцифровки оборудования и управления цифровыми активами. Все представленные решения основаны на WISE-PaaS, оснащены интеллектуальными шлюзами или высокопроизводительными пограничными вычислительными платформами.