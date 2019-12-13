«Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг

«Ростелеком» в Северной Осетии завершил работы по переводу в цифровой формат десяти государственных услуг. Это наиболее востребованные гражданами сервисы в сферах образования, социальной защиты, природных ресурсов и экологии, которые доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Теперь общее количество госуслуг в республике, которые можно получить онлайн, достигло 42. Это один из лучших показателей не только в СКФО, но и в масштабах всей страны.

«За прошедшие два года произошел настоящий прорыв в обеспечении жителей нашей республики доступом к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Сегодня число пользователей, зарегистрировавшихся на портале, составляет 75 тыс. – это практически каждый десятый житель нашей республики. И мы наблюдаем четкую тенденцию на увеличение», – отметил Алан Салбиев, начальник управления по информационным технологиям и связи республики Северная Осетия.

Проект по цифровой трансформации государственных услуг реализуется управлением по информационным технологиям республики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В соответствии с распоряжениями Правительства РФ, «Ростелеком» является единственным исполнителем работ в части проектирования, создания и эксплуатации инфраструктуры «электронного правительства».

В 2018 г. специалисты компании в Северной Осетии оцифровали 32 государственные услуги, а также разработали решения, гарантирующие соблюдение всех необходимых требований по информационной безопасности и защите персональных данных.

«С каждым годом растет число интернет-пользователей и повышается спрос на онлайн-сервисы. Сегодня уже никому не надо объяснять преимущества онлайн-доступа услугам в один клик перед многочасовыми стояниями в очередях. "Ростелеком" обеспечивает для этого техническую возможность. С момента открытия Единого портала в нашей республике он превратился в действенный инструмент доступа к госуслугам в электронном виде», – отметил Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома».

В 2009 г. «Ростелеком» объявил о запуске Единого портала государственных услуг. Сегодня к инфраструктуре электронного правительства подключены все регионы России.