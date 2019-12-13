«Тинькофф бизнес» запустил платформу с готовыми бизнес-планами

«Тинькофф бизнес» — экосистема для малого и среднего бизнеса — представил проект «Хочу бизнес», где опубликованы детальные бизнес-планы для запуска салона красоты, пекарни, магазинов и спортзала с примерными бюджетами и подробными рекомендациями экспертов «Тинькофф бизнеса» и портала бизнес-навигатора МСП. Любой желающий в одном месте сможет получить всю информацию для старта собственного бизнеса в удобном формате, а также зарегистрироваться на портале бизнес-навигатора МСП.

Цель проекта «Хочу бизнес» — помочь сориентироваться в запуске бизнеса и подсказать, с чего начать, какие документы собрать и какой бюджет нужен на старте. На сайте представлены описания идей семи готовых проектов: пекарни, магазинов фермерских продуктов, цветов, женской одежды, салона красоты, фитнес-центра, кофейни с мороженым. В каждом описании — ориентировочный бюджет, списки оборудования, разрешительных документов и алгоритм подготовки к регистрации бизнеса.

Бюджет представленных бизнес-проектов рассчитан на основе данных бизнес-навигатора МСП по Москве, а эксперты «Тинькофф» дали рекомендации, как правильно выбрать помещение, сколько нужно сотрудников, как их оформить, какие возникают налоги и как работать с Роспотребнадзором. Каждый план подкреплен реальными примерами.

Портал бизнес-навигатора МСП — ресурс корпорации МСП для предпринимателей и тех, кто мечтает открыть свое дело. На портале можно рассчитать бизнес-планы по 103 видам бизнеса в 180 городах России с учетом актуальных цен на оборудование, аренду помещений, зарплат сотрудникам. На ресурсе предприниматель также может найти информацию о льготах и программах поддержки, оценку спроса потребителей по услугам и товарам, анализ конкурентной среды и оценку потенциальной прибыли.

До конца года в проекте «Хочу бизнес» появится еще несколько разборов, подготовленных экспертами «Тинькофф бизнеса» и портала бизнес-навигатора МСП.