REG.RU — лауреат Премии Рунета 2019 за вклад в развитие доменной зоны .RU

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU получил Премию Рунета 2019 в номинации «За вклад в развитие доменной зоны .RU». Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета.

Начиная с 2006 года REG.RU поддерживал развитие главной доменной зоны страны. Через комитет регистраторов Координационного центра компания участвовала в создании различных регулирующих документов, проводила разнообразные маркетинговые акции, постоянно поддерживала .RU на самых крупных ИТ-мероприятиях и конференциях.

За 13 лет работы REG.RU оказал заметное влияние на развитие российской доменной индустрии в целом и .RU — в частности. Сегодня компания — крупнейший регистратор этой доменной зоны. Из почти 5 млн доменов 2 млн (40%) приходятся на долю REG.RU. В экосистеме сервисов компании .RU отдан самый высокий приоритет. REG.RU также создал аналитический сервис https://statonline.ru/, где один из разделов посвящен различным метрикам .RU: данные об адресах, регистраторах, хостинге, SSL-сертификатах и других показателях этой зоны. Сервис бесплатный и доступный для каждого пользователя интернета.

На протяжении всего 2019 года REG.RU поддерживал все ключевые мероприятия, связанные с 25-летием .RU, где в активностях компании основной акцент делался на продвижение .RU: RIW, РИФ, RIGF, RUNIT-25. Отдельно стоит отметить проект REG.RU с экскурсиями в дата-центре для школьников, студентов и клиентов. В лекционной части экскурсии внимание уделено рассказу о доменной зоне .RU, как о главной доменной зоне страны.

«Благодаря REG.RU сотни тысяч предпринимателей развивают свой бизнес в России, в самой главной доменной зоне страны. .RU сегодня образец для других географических и тематических доменных зон с точки зрения безопасности и рационального регулирования, и в этом бесспорно есть вклад REG.RU. Мы благодарны оргкомитету и жюри Премии Рунета за признание и продолжим каждый день делать Рунет еще лучше», — говорит Алексей Королюк, директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.