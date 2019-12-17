«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление

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«Яндекс» представил «Вегу» — большое поисковое обновление. Теперь «Яндекс» точнее и быстрее отвечает на запросы, а также учитывает сигналы от асессоров-экспертов при обучении поискового алгоритма. Люди могут решать с помощью «Яндекса» гиперлокальные задачи — находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме. «Вега» объединяет более 1,5 тыс. улучшений, добавленных в поиск за последний год.

«Сегодняшнее обновление — итог работы большой команды в течение года. Оно отражает наше видение того, каким должен быть современный поиск: умным, технологичным и готовым помочь в любом месте и в любой ситуации, — сказал руководитель поискового портала "Яндекса" Андрей Стыскин. — В этом обновлении мы соединили передовые разработки "Яндекса" — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов. Пользователи своим выбором подтверждают, что мы на верном пути. Доля поиска "Яндекса" на всех платформах сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%».

«Яндекс» научился составлять поисковую базу с помощью нейросетей — они распределяют документы из базы по «смысловым кластерам». Такой подход дает выигрыш во времени и вычислительных ресурсах. За счет высвобождения ресурсов поисковую базу удалось увеличить вдвое. Теперь поиск находит даже страницы, которые могут потребоваться людям 1–2 раза в год.

В мобильном поиске появилась технология предварительной загрузки результатов поиска (пререндеринг). Она угадывает, каким будет полный текст запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова. Технология позволяет сформировать результаты поиска заранее и мгновенно показать их пользователю, когда он нажмет кнопку «Найти». Это экономит время, особенно при медленном интернете.

«Яндекс» внедрил новый алгоритм ранжирования и обзавелся асессорами-экспертами. Каждый такой асессор — профессионал в той или иной области. Например, асессор-гидролог понимает, как объяснить процесс образования двухэтажных рек, и может квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на эту тему. Вердикты асессоров-экспертов — ключевой сигнал для обучения нового алгоритма. Также «Яндекс» запускает сервис «Кью», где ученые, профессионалы и просто разбирающиеся люди отвечают на вопросы пользователей. Оценки асессоров-экспертов и объяснения от специалистов из «Кью» позволяют получить полный и понятный ответ даже на сложные запросы.

«Яндекс» обновил сервисы «Район» и «Услуги». В «Районе» появились чаты, где могут общаться жители одного и того же дома, а «Услуги» научились показывать предложения услуг на карте. Теперь к «Яндексу» можно обращаться с задачами, которые раньше решались в основном в офлайне: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника, готового приехать в течение получаса.