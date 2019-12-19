В «Яндекс.играх» появились игры со встроенными покупками

Разработчики получили возможность добавлять в каталог «Яндекс.игр» браузерные игры со встроенными покупками. Например, люди смогут купить в игре аксессуары или дополнительные атрибуты, дающие преимущество перед другими игроками или кастомизировать своего персонажа. Каталог игр доступен в приложении «Яндекса», на главной странице и в «Яндекс.браузере».

Добавить игры можно через консоль разработчика, предварительно поддержав работу с внутриигровыми покупками в игре с помощью SDK «Яндекса». Также в SDK доступны методы для авторизации пользователя, сохранения данных состояния игры (пройденные уровни, опыт, внутриигровые покупки и т. д.). Кроме встроенных покупок владельцы игр также могут монетизировать свои проекты с помощью рекламы, добавив в игру код рекламной сети «Яндекса».

Одной из первых игр с внутренними покупками, доступных в каталоге, стала браузерная игра «Игра престолов: зима близко». В общей сложности сейчас в каталоге около 1,5 тыс. игр.