ПСБ запустил сервис «Мгновенный счет» для покупок с мобильных устройств через СБП в интернет-магазинах

ПСБ реализовал новую функцию оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка могут с помощью СПБ оплачивать покупки со своих мобильных устройств в интернете всего лишь нажатием кнопки — для этого достаточно иметь мобильное приложение ПСБ.

При покупках с мобильных устройств реализуется сценарий «Мгновенный счет», при котором не требуется сканирование QR-кода. В мобильном браузере или в приложении магазина отображается платежная ссылка или кнопка, нажав на которую, открывается приложение банка PSB-online и клиент, попадая сразу на страницу оплаты, может совершить платеж с помощью СБП.

Если же клиент совершает покупку в интернет-магазине со стационарного компьютера или ноутбука, то для оплаты через СБП на экране отображается QR-код, который можно отсканировать мобильным приложением банка.

«В течение этого года наши клиенты уже активно использовали СБП. Это удобный и быстрый инструмент для расчетов. Уверен, что и оплата покупок через СБП станет таким же привычным и обыденным сервисом, поскольку требует меньше действий от покупателей и доступна с мобильного телефона», – отметил Юрий Чернышев, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

Банк ПСБ в числе первых подключился к Системе быстрых платежей ЦБ, начавшей свою работу в феврале 2019 г. На первом этапе были реализованы переводы между физическими лицами.

Сервис платежей в адрес юридических лиц был запущен в рамках второго этапа внедрения СБП. В сентябре ПСБ первым из российских банков реализовал возможность оплаты и приема платежей по QR-коду внутри одного банка в торговых точках, а в октябре сделал ее доступной для всех торгово-сервисных предприятий в интернете.