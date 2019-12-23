В МТС объединили протоколы интернета вещей в единый интерфейс

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске на сети NB-IoT технологии SCEF, которая позволяет обеспечить взаимодействие любых устройств с сетью интернета вещей через единый интерфейс.

Технологию протестировали клиенты МТС в сфере сельского хозяйства, энергетики, разработчики датчиков дверей и газовых счетчиков, систем учета воды и тепла. Партнером по внедрению выступил системный интегратор «Энвижн груп», который входит в группу МТС.

Сервис интегрирован в платформу «М2М-менеджер», которая позволяет разработчикам приложений и продуктов управлять устройствами, подключенными посредством различных стандартов: 2G, 3G, 4G, NB-IoT. Платформой интернета вещей МТС пользуется более 4 тыс. корпоративных заказчиков.

«Сейчас для работы с сетями интернета вещей существуют десятки протоколов, каждый из которых имеет свои спецификации, способы подключения и механику взаимодействия с устройством, что приводит к длительному сроку разработки IoT-решений и тормозит развитие интернета вещей, – отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли. – Переход от интеграции устройств на уровне протоколов к подключению через NON-IP, значительно ускорит выпуск продуктов на рынок и снизит издержки разработчиков решений, а также позволит достичь максимальной энергоэффективности и автономности устройств, за счет увеличения срока жизни от одной батареи при минимальных объемах трафика».

SCEF включает в себя функции идентификации и аутентификации мобильных устройств, определение правил обмена данными между устройством и сервером, мониторинг состояния устройств, доступ к дополнительным сервисам и возможностям сети оператора.

При работе через SCEF используется универсальный идентификатора устройства External ID, имя которому задает сам пользователь. Он привязан к конкретной SIM-карте. Это значительно упрощает алгоритмы аутентификации устройств, так как сеть полностью берет эту функцию на себя. К одной SIM-карте возможно привязать несколько External ID, чтобы идентифицировать не только устройство, но и конкретный сервис.