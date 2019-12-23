Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

В МТС объединили протоколы интернета вещей в единый интерфейс

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске на сети NB-IoT технологии SCEF, которая позволяет обеспечить взаимодействие любых устройств с сетью интернета вещей через единый интерфейс.

Технологию протестировали клиенты МТС в сфере сельского хозяйства, энергетики, разработчики датчиков дверей и газовых счетчиков, систем учета воды и тепла. Партнером по внедрению выступил системный интегратор «Энвижн груп», который входит в группу МТС.

Сервис интегрирован в платформу «М2М-менеджер», которая позволяет разработчикам приложений и продуктов управлять устройствами, подключенными посредством различных стандартов: 2G, 3G, 4G, NB-IoT. Платформой интернета вещей МТС пользуется более 4 тыс. корпоративных заказчиков.

«Сейчас для работы с сетями интернета вещей существуют десятки протоколов, каждый из которых имеет свои спецификации, способы подключения и механику взаимодействия с устройством, что приводит к длительному сроку разработки IoT-решений и тормозит развитие интернета вещей, – отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли. – Переход от интеграции устройств на уровне протоколов к подключению через NON-IP, значительно ускорит выпуск продуктов на рынок и снизит издержки разработчиков решений, а также позволит достичь максимальной энергоэффективности и автономности устройств, за счет увеличения срока жизни от одной батареи при минимальных объемах трафика».

SCEF включает в себя функции идентификации и аутентификации мобильных устройств, определение правил обмена данными между устройством и сервером, мониторинг состояния устройств, доступ к дополнительным сервисам и возможностям сети оператора.

При работе через SCEF используется универсальный идентификатора устройства External ID, имя которому задает сам пользователь. Он привязан к конкретной SIM-карте. Это значительно упрощает алгоритмы аутентификации устройств, так как сеть полностью берет эту функцию на себя. К одной SIM-карте возможно привязать несколько External ID, чтобы идентифицировать не только устройство, но и конкретный сервис.

Другие материалы рубрики

«Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира

«Убийца» Skype проворонил доступ к приватным бизнес-переговорам

Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft

Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС

Прецедент: Россиянин получил срок за пиратские онлайн-кинотеатры

38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки

Техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки

Самые интересные гаджеты 2019 года: выбор ZOOM
Показать еще
Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений