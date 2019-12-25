Mail.ru Group добавила музыку для пользователей «Вконтакте» в подписку Combo

Сервис подписки Combo от Mail.ru Group расширил список предложений в рамках существующего пакета за счет музыкального контента. Пользователи Combo получат доступ к музыке «Вконтакте» и в приложении Boom без рекламы и с возможностью прослушивания офлайн, а также в фоновом режиме. Стоимость подписки Combo останется прежней.

В подписке Combo реализована бесшовная интеграция с музыкальной экосистемой «Вконтакте» и Boom. Музыка доступна в списке предложений с 25 декабря 2019 г. как новым пользователям, так и текущим подписчикам.

Чтобы активировать доступ к музыке, необходимо привязать свой аккаунт «Вконтакте» в личном кабинете Combo. После этого владельцы подписки смогут слушать музыку без рекламы, офлайн и в фоновом режиме.

Оформить подписку Combo теперь можно не только на сайте Mail.ru, но и прямо «Вконтакте» — в мини-приложении, созданном на платформе VK Mini Apps. Стоимость подписки Combo — 199 руб. в месяц (тариф с ежемесячным продлением). При оплате картой Visa до конца года цена составит 99 руб. в месяц

В рамках подписки Delivery Club предоставляет постоянную дополнительную скидку 10% на все заказы, которая суммируется с уже имеющимися скидками по промокодам пользователя. «Ситимобил» снижает цену поездки на 10% для любого тарифа или увеличивает уже имеющуюся скидку на 3%. Youdrive возвращает 10% от стоимости каждой поездки, а первая после оформления подписки поездка будет стоить на 50% дешевле. Также подписчики получают дополнительные 16 ГБ в облаке Mail.ru.

В «Макдоналдс» подписчики Combo могут каждый месяц получать второй «Биг Мак» в подарок. В онлайн-cупермаркете и в офлайн-магазинах «Перекресток» для них действует скидка 10%.

В Combo включена подписка на сервис «Мегафон ТВ», доступный абонентам любого оператора. Пользователи могут смотреть сотни телеканалов, а также имеют доступ к пакету «Амедиатека».