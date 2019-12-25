«Ростелеком-Солар» проверил защищенность приложений для выбора алкоголя

«Ростелеком-Солар», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выпустил первое в России исследование безопасности мобильных приложений для выбора алкоголя.

В настоящее время в России действует ограничение на продажу алкогольных напитков через интернет, введенное постановлением правительства в 2007 г. Это ограничение не раз становилось предметом бурных дискуссий. В результате Министерство финансов в декабре 2019 г. планирует внести в Правительство РФ законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя. Основной целью законопроекта обозначена борьба с теневым оборотом в Рунете спиртного, нелегальные продажи которого в российском интернет-сегменте за 2018 г. выросли на 23%, до 2,1 млрд руб. В случае одобрения законопроекта правительством первый этап онлайн-торговли алкоголем может стартовать уже в январе 2020 г.

В связи с актуальностью тематики и в преддверие новогодних праздников эксперты компании «Ростелеком-Солар» с помощью инструмента Solar appScreener провели проверку популярных мобильных приложений для выбора алкоголя на наличие в их программном коде уязвимостей и недекларированных возможностей. Сервисы для анализа были отобраны согласно критерию популярности: количеству скачиваний и занимаемой позиции в разделе «Еда и напитки» в Google Play и App Store.

Для участия в исследовании были выбраны следующие сервисы: Vivino, Simple Wine, Untappd, «Виски», Whisky Suggest, «Мой коктейль бар», «Коктейли-рецепты для вечеринки», «Красное&Белое», «Куулклевер» («Отдохни»), «Бристоль», «Ароматный мир» и «Винлаб». Приложения рассматривались в версиях для операционных систем Android и iOS.

Среди Android-версий первое место со значительным отрывом от конкурентов заняло приложение «Simplewine – вино и напитки от сомелье»: оно набрало 3,8 балла из 5, поскольку не содержит ни одной критической уязвимости. Второе и третье место с минимальным отрывом заняли приложения «Ароматный мир» и «Vivino – сканер вина». Они показали примерно одинаковый, достаточно высокий результат, почти на 1 балл превышающий средний для рынка показатель общего уровня защищенности в 2,2 балла из 5.

Android-версии приложений «Куулклевер (Отдохни)» и «Винлаб» содержат в исходном коде по семь вхождений критических уязвимостей, что превышает предельно допустимый показатель в пять единиц, чтобы не опуститься ниже среднего по рыку общего уровня защищенности. В данном исследовании впервые наблюдается ситуация, когда приложение («Бристоль»), содержащее в исходном коде всего два вхождения критических уязвимостей, получает низкую оценку общего уровня защищенности по причине огромного количества вхождений уязвимостей среднего уровня (10208)

Примерно в трети исследованных Android-приложений наблюдается использование пустого пароля, чреватого компрометацией приложения – то есть доступом постороннего лица к защищаемой информации.

«В этом случае для пользователя основные риски связаны с возможным получением злоумышленником доступа к учетной записи пользователя в соцсетях. Ведь многие из исследованных приложений поддерживают аутентификацию через соцсети. В результате злоумышленнику может стать доступной переписка пользователя, а также конфиденциальная информация, содержащаяся в его социальном аккаунте. В ближайшем же будущем, с введением разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией, пользователи получат возможность привязки к подобным приложениям данных своих банковских карт. Что в дальнейшем может привести и к прямым финансовым потерям для пользователей в результате вывода злоумышленниками денежных средств с привязанных карт. Поэтому разработчикам приложений для выбора алкоголя, планирующим осуществлять онлайн-продажи через свои сервисы, уже сейчас следует задуматься о проверке кода своих разработок на уязвимости», – сказал руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

80% рассмотренных в исследовании приложений под Android допускают внутреннюю утечку ценной информации о конфигурации системы, что облегчает злоумышленнику подготовку атаки на приложение.

iOS-версии мобильных приложений для выбора алкоголя защищены значительно хуже, чем их аналоги под Android. Здесь лучшие результаты продемонстрировали приложение «Куулклевер (Отдохни)», Bristol, «Simplewine – вино и напитки» и Whisky Suggest. Замыкает рейтинг сервис для выбора алкоголя Winelab.

Для iOS-версий приложений характерны такие уязвимости, как использование небезопасной хеш-функции, которая может привести к нарушению конфиденциальности данных пользователей. Также в исследованных приложениях наблюдается применение «отладочного» метода NSLog, потенциально допускающего раскрытие информации, которая позволяет злоумышленнику реализовать атаку на приложение. А по причине применения небезопасной рефлексии исследованные iOS-приложения потенциально уязвимы к выполнению произвольного вредоносного кода, поскольку этот метод принимает в качестве аргумента данные из недоверенного источника.

При подготовке исследования декомпиляция и деобфускация приложений не производилась. Статический анализ осуществлялся в отношении бинарного кода.