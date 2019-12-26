Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту

Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту. Оформить ее можно за несколько минут в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанка онлайн». Карта доступна клиентам, имеющим предодобренное предложение.

Цифровая кредитная карта не имеет физического носителя и готова к использованию сразу после подписания кредитного договора, которое также происходит онлайн. Для оформления карты требуется всего несколько минут. По своей функциональности цифровая кредитная карта ничем не уступает обычной пластиковой карте: она подходит для оплаты в онлайн и офлайн магазинах, а также с нее можно переводить деньги и снимать наличные. За покупки по карте начисляются бонусы «Спасибо» по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». При желании карту можно заменить на пластиковую на физическом носителе в любом офисе банка.

Комиссия за обслуживание карты не взимается, услуга SMS-информирования также предоставляется бесплатно. Максимальный кредитный лимит составляет 600 тыс. руб., льготный период — 50 дней, процентная ставка — 23,9% годовых.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес», сказала: «В современном мире пластиковая банковская карта постепенно отходит на второй план, ведь в качестве платежного средства все чаще выступает смартфон или ʺумныеʺ часы. Учитывая этот тренд, в 2018 г. мы выпустили цифровую дебетовую карту, а теперь дополнили нашу цифровую продуктовую линейку кредитной картой. У такой карты сразу несколько преимуществ — от момента возникновения потребности в кредитной карте до начала ее использования клиенту потребуется несколько минут, оформить ее можно в любом месте на экране своего мобильного телефона, ее нельзя потерять, украсть или забыть, при этом обслуживание бесплатно для клиента, ведь банк не несет расходов на ее физический выпуск. В результате клиенты получают удобный и современный цифровой продукт».