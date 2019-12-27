«Ситилинк» адаптировал продвижение сайта под мобильные устройства с использованием AMP

«Ситилинк» адаптировал продвижение сайта под мобильные устройства с использованием технологии АМР. Благодаря интеграции «Ситилинк» увеличил конверсии в покупку из органической выдачи поисковой системы Google. По данным куратора проекта, эксперта SEO-направления «Ситилинка» Юрия Калашникова, коэффициент конверсии на AMP-страницах по сравнению с версией сайта для мобильных устройств в ноябре увеличился на 33%.

Решение об интеграции связано с изменением приоритета индексации в поисковой системе Google с 1 июля 2019 г. – с фокусом на мобильный контент (mobile-first). Для сохранения высокого уровня продаж и конверсии компания перешла с мобильной версии сайта на базе SPA (Single Page Application) на адаптивное (responsive) решение, что позволило увеличить охват страниц сайта для мобильных пользователей.

«Наряду с привлекательным ценовым предложением и акциями, инструментами рассрочки и удобным получением заказа, адаптация под мобильные устройства способствовала увеличению продаж брендов-партнеров во втором полугодии 2019 г. в текущих рыночных условиях. По прогнозу рост количества заказов на второе полугодие составит 29,1% (по отношению к аналогичному периоду 2018 г.», – сказал директор по маркетингу «Ситилинка» Александр Дедов.