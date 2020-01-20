Более миллиона пользователей подключились к сервису «Яндекс.Учебник»

«Яндекс» объявил о том, что на платформе цифрового образовательного проекта «Яндекс.Учебник» подключено более одного миллиона учеников. По их словам, использование платформы позволяет сделать уроки интереснее и необычнее, привлечь внимание школьников, не отвлекая их от учебы.

«Новые технологии и современное содержание уроков помогают повысить образовательные результаты, мотивацию и самооценку учеников. Чтобы проследить это на практике, мы провели исследование совместно с ВШЭ. Результаты показали, что школьники, которые используют Яндекс.Учебник, лучше относятся к школе и считают русский язык и математику полезными предметами для жизни. Кроме того, было доказано, что всего десять выполненных заданий в Яндекс.Учебнике в неделю значительно улучшают результаты детей на уроках математики. А особенно сильный эффект наблюдается среди слабо успевающих детей», — сказал Евгений Лурье, директор проекта «Яндекс.Учебник»

В рамках «Образовательной инициативы» «Яндекс» планирует и дальше развивать этот проект за счет увеличения числа предметов и количества подключенных к нему школ. В частности, в течение трех лет компания собирается довести количество предметов, доступных в «Яндекс.Учебнике», до десяти. Список пополнят естественно-научные дисциплины, иностранные языки и информатика.

Учителя уже начали активно использовать «Урок музыки» — это совместный проект для учеников 1-9 классов от «Яндекс.Учебника», «Яндекс.Музыки» и Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства департамента образования города Москвы. Сценарии уроков предлагают разнообразие жанров и стилей: от средневековой музыки до современной электроники, рэпа и импровизации, а в проведении занятий помогает голосовой помощник Алиса.

Также Алиса активно помогает ребятам 1-5 классов в изучении математики — специально для этого в голосовом помощнике запустили новый навык «Я люблю математику», который справляется с задачами из «Яндекс.Учебника».

В прошлом году совместно с Министерством культуры и Министерством просвещения «Яндекс» запустил «Культурный марафон» — всероссийский образовательный проект, посвященный знакомству школьников с российской и мировой культурой. В нём приняли участие более миллиона школьников.

Помимо этого, компания совместно с вузами и институтами повышения квалификации запустила проект «Я Учитель», который работает в 25 регионах. С его помощью педагогов учат использовать новые технологии и программные решения, которые помогают в учебном процессе. С февраля прошлого года обучение прошли более 13 000 учителей.